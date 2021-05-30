多冰聞名的清心，門前突公告「只做去冰」！背後辛酸曝光：粉絲崩潰

台灣手搖飲料店林立，飲品種類多元，冰塊、甜度還能依照個人喜好進行客製化調整，不僅是國人的最愛，也是疫情前觀光客來台指名必嚐的品項之一。不過，近日一名網友在臉書表示，他到連鎖手搖飲料店清心福全，打算要買飲料，卻看見櫃台前公告「只能做去冰」，畫面曝光讓不少清心迷感到相當崩潰。

原PO在臉書社團《路上觀察學院》提到，他到連鎖飲料店清心福全門口，正準備要點飲料，門口琳瑯滿目的防疫公告之外，一旁竟還掛著一張公告寫下「缺水，即日起只能做去冰」，而向來飲料以多冰聞名的清心，讓他不禁困惑「清心也有這一天」。

貼文一出，隨即引發上萬網友按讚回響，紛紛崩潰揶揄「清心不是冰店嗎？沒冰怎麼賣？」「不！我買清心就是為了他的冰塊而已」、「印象中不可連續吸第二口，不然第三口要等很久」、「重新定義去冰的清心現在居然真的去冰了……」、「被飲料耽誤的冰塊店」。

據了解，中南部水情持續吃緊，台中市民生用水正在實施「供五停二」的限水措施，以國道1號為界區分甲乙兩區，甲區每週二、三停水，乙區則是每週四、五停水。（編輯：賴詠璿）

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