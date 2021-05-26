超省電！在家上班冷氣開整天　內行點破「吹到爽」原因：電費差很多

炎炎夏日到來，不少人早已打開家中冷氣涼爽一番，卻有民眾反而擔憂電費隨之暴漲，讓荷包不堪負荷。對此，就有一名女網友最近居家辦公時，因天氣炎熱就開了一整天冷氣都沒關，讓她擔憂表示「感覺這個月電費要炸開了！」但內行人反而坦言不太害怕，隨即曝光關鍵原因。

原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示「剛剛在沙發上被冷醒，原本只是在沙發上辦公的說，結果就睡著惹」。她透露，自己已經一天沒關過冷氣了，因此十分擔憂「感覺這個月電費要炸開了」，最後便好奇詢問「大家疫情期間都是怎麼度過的呢」。

問題一曝光，就引來不少網友回應「真的一整天都沒關過… 但又怕電費暴漲，所以飯少吃，飲料不喝QQ」、「家有小孩需要開24小時，所幸台灣電費太便宜了」、「沒關過」、「小朋友停課後房間冷氣已經一個多星期沒關過了」、「開半個月了都沒關XD」、「一個月沒關了，開給貓吹的」。

不過也有人提出不同看法，「今年到目前為止沒開過冷氣」、「其實開太久很不舒服哈哈哈哈」、「只開洗完澡後一小時，房間開窗戶配電風扇就涼了」、「睡前兩小時，其他時間沖澡」、「睡覺才開」；其中還有內行人坦言不太害怕電費，表示「有變頻電費差很多，工作回家開爆」、「變頻的冷氣開整天在家工作」。（編輯：陳雅雲）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載