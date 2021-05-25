網一見怪癖貓直呼：口罩戴太高？　奴笑嘆「真不知眼睛到底有張開過嗎？」

主子是不是「口罩」戴太高了？住在桃園市的網友陳書萍家裡有兩隻貓咪，其中一隻三花貓「阿喜」長相非常特別，臉部的黑色毛髮從嘴邊肉一直往上延伸到眼睛，看起來就像戴了一個黑色口罩，讓陳小姐自己都忍不住感嘆：「養了兩三年，連我都還是不確定（牠）到底有沒有睜開眼睛？」。

陳小姐表示阿喜是在2、3個月大時就被人撿到，她看到後決定領養回家的，目前養了2年多，平時阿喜相當愛撒嬌又黏人，非常會刷存在感，尤其奴才出門時一定要撒嬌討摸一番，還很愛被人拍屁屁，不過其實也很膽小常常自己嚇自己。別看牠雖然「自備口罩」但其實很「重口味」，特別喜歡聞腳臭、狐臭、屁味等難聞的味道，怪癖相當多，另外牠也很調皮，經常主動挑釁貓哥哥，但往往最後都是打輸的那一個。

日前阿喜趴在椅子上折手手乖乖地待著，由於牠一動也不動又一臉黑嚕嚕，陳小姐實在看不清楚牠到底有沒有睜開眼睛，只好拍下來分享在貓咪社團並寫下：「養了兩三年，連我都還是不確定到底有沒有睜開眼睛XD」由於阿喜的長相真的太特別，牠的照片很快就吸引超過2.5萬網友按讚笑說：「黑口罩戴太高了」、「眼前的黑不是黑～」、「我還以為妳幫貓打了馬賽克」、「我還以為要保護當事者貓貓所以上海苔，結果是花色啊！」、「手機亮度要開到最亮」、「貓界蒙面俠」。