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在家做蒸蛋忘記「關鍵步驟」！一開電鍋變發糕　網友嗨讚：師傅求教學

▲有女網友在家做蒸蛋卻忘一步驟，一打開電鍋看到成品後，就讓千人傻眼直呼「嗨成這樣？」（示意圖／記者許苡晴攝）▲有女網友在家做蒸蛋卻忘一步驟，一打開電鍋看到成品後，就讓千人傻眼直呼「嗨成這樣？」（示意圖／記者許苡晴攝）
文 : NOWnews今日新聞

蛋類料理方式相當多元，包括茶葉蛋、水煮蛋、蒸蛋等，其中蒸蛋口感滑嫩，成為不少人喜愛的美食之一。不過，就有一名女網友指出，在家本來嘗試要做蒸蛋，沒想到電鍋一開「成果」就讓她崩潰直喊「變發糕了！」

原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，崩潰表示「我的蒸蛋一個不小心…被我蒸的變發糕了XDD」，她隨即貼出照片，只見她將蛋放在電鍋中間，準備做成蒸蛋，但成品卻不是常見的滑嫩樣貌，取而代之的是蛋液已凝固且向上隆起，呈現詭異樣貌，讓她一看十分傻眼。

▲女網友在家做蒸蛋卻忘記加水，導致成品就像發糕一樣。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）

照片曝光後，就引來超過千人按讚，不少網友也紛紛嚇壞直喊「加了什麼，可以讓蒸蛋嗨成這樣」、「高手中的高手」、「這是高手」、「好可愛又好鮮豔的發糕」、「看起來更好吃！好像烘蛋」、「奇葩…..」、「厲害了～師傅求教學！」

不過也有不少內行人分享可能原因，「鍋蓋要留一縫隙讓它透氣，才不會變成蛋糕」、「鍋底水乾了」、「要用蒸的，要用鐵架架高」、「水不夠下次再加多點」、「蛋跟水的比例不對嗎？」、「水放不夠….」；事後原PO亦解釋「我用全蛋沒用水！可能忘了放水」。（編輯：陳雅雲）

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Tags : 師傅教學料理步驟發糕蒸蛋電鍋

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