維力炸醬麵大家都吃錯？內行曝「正確吃法」被讚：也太聰明！

泡麵因為其便利的緣故，成為不少人的宵夜及正餐首選，尤其現在本土疫情嚴峻，不少人待在家求方便，就去超市、大賣場購買泡麵回家放，想吃的時候簡單烹飪即可食用。而在台灣，泡麵品牌種類眾多，其中，老字號的「維力炸醬麵」更成為2021上半年最強泡麵冠軍，可見飄香40年好味道，深受台灣民眾喜愛。而近日就有網友分享「維力炸醬麵的正確吃法」貼文引發熱議。

一名網友在「美食公社」貼文指出「最近疫情很嚴重也不敢亂跑，一去賣場就是先抓好幾碗維力炸醬麵，但這邊分享一下維力炸醬麵的正確吃法….就是維力有兩個碗，那個有麵的倒水進去之後蓋上蓋子，接著把『炸醬包放在蓋子上面』，炸醬包就會成水水的樣子」。

「因為熱水溫度會讓炸醬整個化開，這樣一來非常好擠醬料，而且也非常好攪拌均勻，完全不費力就能享用超好吃的維力炸醬麵，我看很多人都不知道的樣子，第一次這樣吃給老公看時，老公還問我幹嘛把醬包放在碗上面，因為這樣吃才是真的內行人啊！」

貼文一出，不少網友紛紛震驚表示「剛剛馬上試了一碗，真的欸＝＝化開之後超好攪拌」、「真的超好攪拌…剛剛試了一次，原來我不會吃維力好幾年」、「原來這是正確吃法，每次攪拌維力都覺得碗快破了」、「原來是要用這樣讓他化開….不然乾的醬真的很難攪拌，學起來了」、「從沒看過有人這樣吃，也太聰明了，這樣真的好攪拌」、「好！下次試試看，感謝分享」。（編輯：張嘉哲）

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