泡麵一哥走入歷史！老饕淚推「童年神款」　眾人回憶湧出求回歸

▲台灣泡麵款式五花八門，就有網友以「這泡麵才是王道好嗎？」為題發文，表示一款童年泡麵贏過市面所有的泡麵，如今卻已停產、絕版。（示意圖／翻攝Pixabay ）

台灣泡麵款式五花八門，近年來更有許多外國品牌出現，讓民眾的選擇更加多樣，然而隨著時代更迭，不少產品走入歷史，也讓死忠的消費者相當不捨。對此，就有一名網友以「這泡麵才是王道好嗎？」為題發文，表示一款童年神款贏過市面所有的泡麵，如今卻已絕版，讓他難過直喊「再也回味不到這個好滋味！」

先前曾報導《超懷念！小時候愛吃「經典泡麵」絕版 網友淚憶：直接買一箱》，有女網友想找尋一款童年常吃的泡麵，隨後貼出照片詢問，隨即就有神人立馬搜出答案是「小豬泡麵」，讓許多人十分懷念。

對此，就有另一名網友於《Dcard》上發文，表示「蚵仔味細麵才是屌打現今所有好嗎！」他透露，吃過該款泡麵差不多都已經20多歲了，「可惜廠商把泡麵停產，再也回味不到這個好滋味嗚嗚嗚」。

貼文一曝光，也引來眾人回憶湧出，「我記得這款！味道超重超好吃！好想再吃哦嗚嗚」、「小時候超級喜歡黑胡椒牛肉麵跟蚵仔味細麵！！！印象中好像還有素食的口味也好吃」、「天吶我以前超愛吃這個！！！」、「蚵仔味細麵真的超級好吃！！！找到同好了」、「這個超好吃，以前一次買一箱」。（編輯：陳雅雲）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載