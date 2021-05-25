影／半夜驚魂！貓送大禮上床，奴一看崩潰尖叫　網歪樓笑：最佳男友人選

自從看過宮崎駿的電影《貓的報恩》後，有許多人都嚮往著家裡的貓貓能送點禮物給自己，而網友Chung-Jie Huang日前即收到貓咪「波比」的禮物，但這禮物怎麼看都無法讓人快樂，開心沒開心到，反而嚇了他好大一跳！

波比是三歲的女生，性格膽小，幼時住在街頭，瘦小的體型使牠常常成為其他浪浪欺負的對象，擔心牠未來生活不順，黃先生祭出絕招「罐罐」，終於順利將牠收編成功。成為黃家一份子後，波比漸漸嶄露自己黏人精的性格，非常喜歡黃先生和她的女友，天天想待在一起外，還會像「癡漢」般，對著奴才的臭衣服狂吸、打滾！

對貓有點敵意的波比，自己開拓了新的交友圈，只要看到小蟲在家裡遊走，牠都會非常有興趣地靠近，並跟蟲蟲們玩你追我跑的遊戲。這天晚上波比又在家交到新朋友，可這朋友來頭不小，是眾人為之喪膽、避之唯恐不及的「蟑螂先生」！而且波比自己交際還不夠，竟將這朋友當「禮物」一把甩上了黃先生的床，讓他瞬間崩潰大叫：「波比！！！！！」。

如此樂於送禮的貓咪，和願意用手與之接觸的黃先生，都讓社團中的網友為之驚奇，大家回覆說：「居然用手抓……太強了！」、「男友的合適人選XD」、「肥貓鬥小強」、「是我這床單就不要了，換掉T_T」。