煮熟才挖掉？滷味攤「滷蛋白」的蛋黃跑去哪　背後真相曝光：真暴利

滷味攤是台灣街頭巷尾常見的國民小吃之一，也是不少人宵夜的首選。而近日就有網友在網路上表示疑惑「為何滷味店裡的『滷蛋白』都會挖掉蛋黃？」沒想到網友卻揭露了背後真相，直言「真的暴利」，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「滷味店的蛋黃」的文章表示，「很多滷味店裡面都會賣一整包蛋白，而且蛋白看起來都像整顆煮熟才挖掉蛋黃的樣子，那請問蛋黃跑去哪裡了？這問題困擾了我快一年，請問有人有答案嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛指出，滷味店的「滷蛋白」分為兩種，一種是真的用雞蛋下去慢火細滷，出鍋的雞蛋蛋黃挖出來有可能賣給其他商家兩頭賺「賣給包粽子的、月餅舖，雙頭賺超暴利」、「我有問過，他說蛋黃提供給西餐廳做沙拉，蛋白拿來賣…」、「有的會賣給餐飲店做沙拉，有的應該是西點蛋糕點吧」，但也有網友指出「外面滷蛋上色是用一種叫糖黑的東西做出來的，蛋黃就會直接丟掉」，「市場上的滷蛋我真的不敢買，我們這裡的一家賣糖心蛋的，我看他給客人試吃的蛋切開都是外表上色，裡面的蛋白完全沒有顏色，我看節目說過，商人哪有這麼多時間跟成本幫你慢慢滷，那就是用色素上色的蛋」。（編輯：王柏文）

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