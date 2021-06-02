一喝回不去！超商奶茶「最強3款經典」　網友：沒賣整箱太可惜

▲台灣奶茶非常有名，是不少人愛喝的飲品之一，對此，就有網友討論超商最好喝的奶茶是哪一瓶。（示意圖／翻攝Pixabay）

台灣超商非常方便，雖然現在手搖店林立，但超商內有多種款式的飲料又更快速購買，仍舊在台灣有龐大的市場。而就有網友討論「奶茶可以說是在台灣非常熱門的飲品，超商也都常常可以看見，請問一下大家覺得超商瓶裝奶茶最好喝的是哪款？」貼文引發熱議。

原PO在PTT貼文指出「奶茶是台灣非常受歡迎的飲料，有時候上班繁忙或者休假無聊，來一杯奶茶是老百姓的小確幸，超商罐裝奶茶更是百百種，相信大家心目中都有最好喝的奶茶之一，我個人是雙倍奶茶，然御茶園特上奶茶跟午後的奶茶，請問大家呢？」

貼文一出，網友紛紛回應「午後的奶茶真的好喝」、「午後真的最無敵」、「紅茶花伝的很佛」、「紅茶花伝沒有之一」、「覺得午後甜度是剛好的」、「午後有出減糖版的，很好喝」、「午後真的很不錯，其他都很甜」、「紅茶花伝沒有爭議」。

除了上述兩款，也有網友認為「昂列奶茶」最好喝「左岸的昂列真的好喝」、「昂列沒有賣一整箱的真的可惜…」、「認真回，左岸昂列奶茶，缺點就是價格偏高」、「昂列真滴讚，但貴QQ」、「左岸真的一喝回不去，但是比較貴也是缺點」。（編輯：張嘉哲）

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