感情升溫！浪貓「貼心禮物」送進拖鞋　女心驚：幫加氣墊？

在街道的巷口中，總有那麼幾隻你熟悉的浪貓，每天看著你回家，你偶爾也會對牠喵喵叫講幾句話，就好像一位不怎麼認識、卻彼此眼熟的人同學。網友陳亭宇家門前就有這樣的一隻浪貓，為了突破那介於「熟與不熟」之間的尷尬線，她花費很多時間親近，終於貓貓會開始主動靠近她了，甚至還帶來一個「禮物」，只是那禮物好像有點……驚人！？

三年前的浪貓「小花」突然旅行到陳小姐的家門口，也許是旅途勞累不想移動，突然就認定這個家門，開始在外頭當惡霸討食，看到這個可愛的貓咪來討罐罐，陳小姐也立刻準備給牠，讓牠至少這餐能吃飽飽。卻沒想到這緣份愈結愈深，小花開始天天報到，但對於人類仍有戒心，常常把靠近的陳小姐抓出一手血，可陳小姐並沒有因此惱怒，反而更溫柔的引導、繼續提供食物，這些善意的舉動漸漸融化小花，慢慢對她展開了心扉。

而就在今年五月中，小花與陳小姐的感情得到了飛越般的上升，小花竟主動將禮物送到家門口！還把那東西叼到拖鞋中，像是有個容器裝著，使禮物看起來更加精緻一般。陳小姐開門後，看到在外徘徊的小花，原本一腳就要穿上那拖鞋，但定睛一看，裡頭竟有禮物，可小花送的卻是一隻完整的小老鼠！

陳小姐對這個禮物又驚又喜，喜的是她被小花寵幸了，驚的是那是一隻小老鼠！甚至差一點點成為她的腳下亡魂！對於這隻貼心的小貓，陳小姐非常想收編她，可惜家中有一隻兇猛的狗狗，只能繼續觀望。而這送禮行為上傳至網路後，網友們紛紛想像小花送禮的初衷：「我想說服我自己那就是小貓咪」、「小貓可愛～啊X！是老鼠！！」、「好貼心的毛孩，幫你加氣墊～」、「貓：買不到泡麵是吧！！不用怕，來～」。