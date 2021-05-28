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毛孩日常淘口袋

在家上班被貓咪干擾！飼主搬出「法寶」救援：讓主子也認真辦公

文 : 寵毛網

自從新型冠狀病毒（COVID-19）出現變種病株讓疫情更顯嚴峻，越來越多人被迫在家上班，除了要承受自家小孩吵鬧，也有不少貓奴得同時面對貓咪干擾辦公，尤其牠們最愛占據筆電，真叫人無法專心工作！國外這名貓奴也深受其害，但是當她搬出一法寶，果然成功解決這樣的困擾，究竟是什麼方法呢？

居家辦公貓咪狂壓筆電好干擾　奴獻「迷你法寶」成功解脫！

「Yara」是一隻很喜歡干擾奴才工作的黑白貓。（圖／Tiktok @winifredandyara）

影音帳號@winifredandyara的主人養了一對黑白貓「Winifred」與「Yara」，其中Yara非常喜歡趁馬麻在家上班時，頻頻占據她的筆記型電腦，讓她相當無奈又困擾。日前她實在受不了，心想既然主子這麼喜歡筆電，何不為牠準備一台呢？於是她從網路訂購一台「符合貓用」的迷你筆電，一打開螢幕除了有鍵盤，螢幕竟是一面小鏡子，果然成功吸引Yara的目光，馬上趴在上面「認真辦公」，還一面監視奴才，讓奴才也忍不住笑說：「看看這可愛的上班族啊！」。

居家辦公貓咪狂壓筆電好干擾　奴獻「迷你法寶」成功解脫！

由於奴才在家工作時，Yara頻頻占據筆電狂干擾，奴才只好想了一個辦法……（圖／Tiktok @winifredandyara）

居家辦公貓咪狂壓筆電好干擾　奴獻「迷你法寶」成功解脫！

既然貓咪喜歡筆電，奴才就買了一台迷你筆電，讓Yara過過癮，但其實裡面是鏡子！（圖／Tiktok @winifredandyara）

居家辦公貓咪狂壓筆電好干擾　奴獻「迷你法寶」成功解脫！

Yara：本喵在開視訊會議，奴才不要吵喔！（圖／Tiktok @winifredandyara）

Yara的影片才分享短短6天，竟然快速累積超過570萬人次觀看，許多網友紛紛留言：「該去買一台了」、「莫非主子在上網找工作？」、「貓咪是學人精」、「牠看妳的眼神，彷彿是妳打擾牠的是視訊會議」現在快來看看這段影片吧！

@winifredandyarawhen is new employee orientation ##businesscat ##wfh ##cattiktok♬ original sound – That bitch


Tags : 在家上班疫情筆電貓咪貓奴防疫

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