近期台灣本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心宣布，全台三級警戒延至6/14，全台停課亦同步延長。對此，就有一名女網友指出，疫情爆發後，她就曾到賣場想採買物資，沒想到泡麵架上只剩下幾款，隨即轉身改囤了好幾支冰棒，這就讓她好奇發問「在大賣場買什麼冰？」而引來眾人曝光心目中的最愛品牌。

原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示疫情開始爆發後，她因太晚到超市、賣場報到，沒想到泡麵架上只剩下特定幾款泡麵，因而讓她放棄，「但體感疫情已經鄰近四級，所以還是有慢慢囤貨，除了乾糧和冷凍食品，冰品也買一點」。文中她也分享自己買了曠世奇派抹茶和阿奇儂楊枝甘露兩款商品，好奇詢問「還想知道大家都在大賣場買什麼冰？」

問題一曝光，其中「義美紅豆牛奶冰」被最多人點名，「義美紅豆牛奶冰Only」、「義美推推」、「義美冰棒、紅豆綠豆芋頭、銅鑼燒冰淇淋」、「義美紅豆冰真的好吃」、「直接一桶義美冰淇淋」。

另外「哈根達斯」、「曠世奇派」、「杜老爺」也被許多人提及，直言「哈根，想說都要世界末日，那就多吃一點，已經連買三桶了」、「我也是看到什麼都沒有就怒買哈根」、「曠世奇派，只買巧克力系列的」、「曠世奇派只買玫瑰鹽焦糖」、「大賣場就紅豆冰棒，杜老爺加減吃」、「杜老爺，我都冬天時先買來放，超便宜」。

但也有人表示，「你不怕遇到停電喔」、「萬一513再來一次？」、「從來不囤冰的，都是想吃的當下能買才買」、「我已經十幾年沒吃過冰了」、「夏天很熱又不一定要吃冰，而且吃冰也不會就真的覺得不熱，我吃冰是看到有覺得好吃的才會去吃」、「囤冰品是什麼操作…」。

對於民眾搶購潮一事，經濟部就表示經過一整年的準備，國內民生物資很充足。口罩、衛生紙、泡麵等等，產能、庫存都足夠，呼籲民眾防疫優先，應該避免多人群聚；經濟部亦指出，若有購買需求，也請配合賣場同仁的防疫指引，結帳不要靠太近，慢慢買、適量買。（編輯：陳雅雲）

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