吐司變披薩只要「3步驟」！專家十分鐘搞定早餐：美味還會拉絲

「披薩」是許多台灣人喜愛吃的餐點，多樣化的口味以及誘人的香氣，總是想讓人張嘴咬上一大口，而近日因為台灣疫情嚴峻，許多餐廳受到影響而禁止內用，對此就有網友在網路上表示「用吐司製作披薩的方法」，3個步驟讓「美味飄香」，同時也讓他直言「可以當早餐吃」，引起熱議。

根據狐搜號《小乾倩倩的遊戲的美食》表示一個非常簡單的「披薩做法」，就是用「吐司」做餅底，這樣就不用和用麵團做餅底了，而做法超級的簡單容易上手，十幾分鐘就能搞定了。而且味道也是特別好，非常的焦香，一點不比買的差，他也提出了一個簡易版披薩的做法，用3步驟十幾分鐘就搞定。

首先要準備食材，分別為「吐司」、「玉米粒」、「豌豆」、「胡蘿蔔粒」、「香腸」、「起司」、「番茄醬」，再來第一步，準備好所有的食材之後，「先把吐司均勻的抹上一層番茄醬」再來，先撒上起司，然後均勻的撒上玉米粒、胡蘿蔔粒、豌豆、香腸片，最後再撒上一層起司，《小乾倩倩的遊戲的美食》更提醒，多放一些起司拉絲的效果會比較好。

最後則是把「吐司披薩」放入預熱好的平底鍋，開小火，蓋上蓋子悶3分鐘，悶至起司融化，然後打開鍋蓋，繼續小火煎1分鐘，讓吐司能有更加酥脆的口感，然後就可以出鍋了。《小乾倩倩的遊戲的美食》也直言，十幾分鐘就能搞定的美味，當做早餐也是非常合適的，大人小孩都愛吃。（編輯：王柏文）

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