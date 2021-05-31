一開訊息就想封鎖！女抱怨LINE「這款功能」太擾人　網友反讚很療癒

▲LINE是現在不少人必用的社群軟體，其有傳訊及通話功能，已逐漸取代傳統打手機號碼的方式。（示意圖／翻攝LINE官網）

科技網路發達，現在社群軟體百家爭鳴，也因此不少人都是透過如LINE、臉書等等來聯繫親友，取代傳統打手機號碼方式。近日，就有網友討論「到底是誰發明LINE的有聲貼圖，我真的要瘋了」，結果貼文引發廣大迴響，釣出不少苦主認同。

原PO在「爆廢公社」貼文指出「我想請問一下，到底是誰發明LINE的有聲貼圖？我真的要瘋了，常常打開LINE就有很多人愛傳那種有聲音的，傳一個就算了喔，都連續傳好幾個，吵死了，上班在辦公又不能不開聲音，另外，小的有聲貼圖就算了，還有全頻幕的，等他吵完才能回訊息，剛剛看了一下，好幾個有聲貼圖都在前幾名，請問大家是多喜歡….」。

貼文一出，網友紛紛回應「真的＝＝全版有聲貼圖到底在幹嘛啦」、「+1…安靜聊天行不行」、「我真的都秒關靜音，哪些朋友有有聲貼圖我都知道」、「完全正中我的想法＝＝有聲貼圖真的超吵」、「覺得超吵+1，有些配音還很難聽」、「….我以為只有我討厭有聲貼圖」、「超可怕的有聲貼圖，全頻幕的我都有點想封鎖」。

不過，也有不少人反對該說法，認為「有聲音就是會動啊，很生動欸」、「還好吧，有時候聽聲音很療癒欸」、「喜歡有聲貼圖+1傳訊息更有溫度」、「哈哈我超愛有聲貼圖，更能表達真實感受欸」、「文字跟無聲貼圖都很無感，喜歡有聲貼圖哈哈」、「你可以關靜音就好啊，有聲貼圖很多人愛用，也真的蠻好用」、「自己不喜歡不要管別人怎麼用啦」、「就愛有聲貼圖，看完這篇再去買一個壓壓驚」。（編輯：張嘉哲）

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