▲泡麵因為其便利的特性，成為不少人正餐以及宵夜的首選，就有女網友推薦「2款」最愛的台式泡麵，意外引來許多老饕留言大讚。（圖／shutterstock）

誰是台式泡麵霸主？女推「這2款」老饕都愛 隱藏吃法：乾拌也很讚！

台灣泡麵款式五花八門，口味十分多元，近年來還有許多外國品牌出現，讓民眾的選擇更加多樣。對此，就有女網友發文推薦「2款」自己最愛的台式泡麵，貼文意外引來許多老饕留言大讚「都是我愛的！」

原PO於《Dcard》上發文，表示自己最喜歡2款台式泡麵，首先她先點名「台酒花雕雞麵」，認為該款泡麵有著濃郁的花雕酒香，冷冷的冬天吃上一碗相當幸福，「整個台酒最推薦這款！」另外，她也提及「味味A冬菜鴨肉湯粉絲」，透露味道就像是路邊小吃攤，「而且熱量才220，可以吃兩碗都沒負擔！而且超便宜，印象一碗大概賣20，好吃又不傷荷包」。

貼文曝光後，就引來不少老饕大讚「超愛花雕雞！」、「最愛東菜鴨肉湯粉、雙響泡泰式、來一客韓式泡菜、7-11泰式酸辣春雨」、「花雕各方面創造台灣泡麵巔峰，價格也是，但真的超好吃」、「都是我愛的」、「台酒的花雕雞乾拌吃法也很讚，可以試試～」、「大推東菜鴨肉湯粉絲」。

但也有網友推薦其他款式，直言「一度讚、維力」、「隨緣讚！素食泡麵都特別好吃，尤其是肉骨茶」、「拉麵道、大乾麵、巷口乾麵、維力麻醬麵、來一客海鮮」、「台灣菸酒的麻油雞也很好吃」。（編輯：陳雅雲）

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