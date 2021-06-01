牛肉好難燉又容易老！老饕曝秘訣「加入2食材」　30分鐘軟嫩又香！

「燉牛肉」是不少家庭中常見的料理，但牛肉燉不爛、難入味，往往是許多新手會遇到的料理瓶頸。對此，以美食料理聞名的搜狐號《食客老饕》近日分享有關燉牛肉的技巧，只要加入2樣食材，30分鐘就可以讓牛肉燉得軟嫩又香。

《食客老饕》指出，首先我們需要準備牛腩肉750克、3顆大番茄，需要的調味料有油、料理酒、白糖、鹽、生抽、老抽、蔥薑、八角、月桂葉、肉桂、草果、山楂、紅茶葉。

接著用清水將食材洗淨，清洗完之後將牛腩泡水，這樣可以把牛腩裡髒東西跟血水泡出來，再將蔥、薑和各種調味料準備好。而主要可以讓牛肉快速軟爛的兩樣東西，是山楂和紅茶葉，放入這2樣食材，可以讓牛肉燉得更快更爛。

將大番茄切好，然後在鍋裡倒入冷水，再放入牛肉，倒入料理酒和薑片，煮兩分鐘後把牛肉撈出，去掉浮沫，這樣可以去除牛肉腥味，且讓牛肉不柴。隨後在鍋裡倒油，放入砂糖開始拌炒，等糖融化冒煙之後，將牛肉一起倒入，轉大火翻炒，牛肉變色後，將蔥薑和所有調味料加入，再放入大番茄繼續一起炒，最後倒入溫水或熱水，讓牛肉不會過柴，再放點紅茶葉，使牛肉更快軟爛，燉煮30分鐘就可以起鍋，還帶有茶葉香氣。（編輯：賴詠璿）

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