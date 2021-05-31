好乖！天竺鼠做美甲乖乖不動　畫面萌翻網友：等等還要去約會

天竺鼠車車翻車了？日本岐阜縣郡上市有一座「Hirugano高原牧村」，裡面飼養了不少療癒型的可愛動物，日前官方推特分享一段影片引起網友瘋狂討論，原來這天園方替一隻天竺鼠剪指甲，沒想到影片竟然吸引將近28萬多名網友觀看，究竟牠有什麼魔力呢？

畫面中這隻名叫「Kinuyo」的天竺鼠是園區裡擁有高人氣的鼠鼠之一，除了牠的長相討喜可愛以外，由於牠「身形不小」因此常常受到遊客關注。這天園方工作人員替牠修剪指甲，只見牠仰躺在飼育員的大腿上，伸出細細的小腳讓她剪腳趾甲，除了偶爾摸一下自己的臉以外幾乎全程乖乖不亂動，就這樣讓飼育員修剪完指甲！網友看了影片都紛紛驚呼：「好大隻好可愛喔」、「剪指甲的毛毛馬鈴薯」、「怎麼會這麼乖？」、「puipui 天竺鼠翻車車」、「我家的剪指甲都會亂叫」現在快來一起看看這段影片吧！