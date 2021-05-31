好乖！天竺鼠做美甲乖乖不動　畫面萌翻網友：等等還要去約會

天竺鼠車車翻車了？日本岐阜縣郡上市有一座「Hirugano高原牧村」，裡面飼養了不少療癒型的可愛動物，日前官方推特分享一段影片引起網友瘋狂討論，原來這天園方替一隻天竺鼠剪指甲，沒想到影片竟然吸引將近28萬多名網友觀看，究竟牠有什麼魔力呢？
畫面中這隻名叫「Kinuyo」的天竺鼠是園區裡擁有高人氣的鼠鼠之一，除了牠的長相討喜可愛以外，由於牠「身形不小」因此常常受到遊客關注。這天園方工作人員替牠修剪指甲，只見牠仰躺在飼育員的大腿上，伸出細細的小腳讓她剪腳趾甲，除了偶爾摸一下自己的臉以外幾乎全程乖乖不亂動，就這樣讓飼育員修剪完指甲！網友看了影片都紛紛驚呼：「好大隻好可愛喔」、「剪指甲的毛毛馬鈴薯」、「怎麼會這麼乖？」、「puipui 天竺鼠翻車車」、「我家的剪指甲都會亂叫」現在快來一起看看這段影片吧！
爪を切るためお膝の上でじっとして動かないぬいぐるみみたいに可愛いきぬよちゃん。前足がすこし動いちゃうのも可愛いポイント(๑•ᴗ•๑)♡#牧歌の里 #モルモット pic.twitter.com/Qb34KmyHJt
— ひるがの高原 牧歌の里【公式】 (@bokka_no_sato) May 19, 2021