曾決心不再養寵物！阿伯見小黑貓被烏鴉攻擊　上前搶救直接收編

這是命中注定嗎？日本一名伯伯日前上班途中，看見一隻被烏鴉攻擊的小黑貓，他於心不忍想將牠帶回家，卻遭家人極力反對，沒想到短短幾天就改變了這一家人與小黑貓的命運！
只要有生命總是會面對生老病死，即使是寵物，對飼主也是如同家人一般的存在，因此當毛孩離世時，飼主也難免傷心難過，推主@ turi2018一家人就是這樣的例子。過去他們曾經養著1隻貓咪與2隻狗狗，但隨著毛孩年紀漸長分別離世後，一家人太過傷心決定不再飼養寵物。但是日前推主的父親山本先生在上班途中看見一隻小黑貓，當時牠遭受體型比牠大很多的烏鴉攻擊，山本先生於心不忍立刻搶救牠，並帶去公司詢問是否有人願意接手照顧，不料沒人願意，詢問家人後還遭到太太強力反對，但隔天適逢周六無法將牠留在公司，山本先生牙一咬，決定先將小黑貓帶回家！
可想而知這對家人來說是個多大的衝擊，尤其是山本太太雖然很生氣但也無可奈何，一開始不停碎念，但是貓咪就是有一種令人無法抵抗的魅力，很快就擄獲山本太太與一家人的心，沒多久小黑貓就有了自己的名字「Lulu」，成為這家人最幼齒的成員。有趣的是Lulu似乎知道自己的救命恩人是山本先生，總是黏著他陪他看報紙，或是趴在他身上睡覺玩耍，而推主見狀將照片分享在網路上，沒想到竟然吸引許多網友按讚分享，許多網友笑說：「謝謝善良的伯伯」、「趴在肩上看報紙的模樣太可愛了」、「貓咪果然很懂擄獲人心」希望從此之後小黑貓與山本先生一家人能過著幸福快樂的日子！
昨日、13:45～17:30まで拡散速度が日本一だよと連絡が来ました、突然のことで流石に心配になりましたが親父と猫は正常運転でした🙌 pic.twitter.com/lMx7KqO0Hu
— 𓆛𓆜𓆝𓆞𓆟 (@turi2018) April 15, 2021