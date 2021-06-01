電費飆漲吃不消！不開冷氣改吹4台電風扇　女求解「哪個較省電」答案一面倒

台灣現在即便還沒到夏天，但是氣溫一再飆高，每到中午時刻，高溫衝破36度也是常有的事，加上現在疫情居家辦公的人很多，耐不住高溫就狂吹冷氣，造成電費飆漲，令不少人擔憂。對此，就有網友討論，如果不開冷氣，多吹幾支一點電風扇是不是比較省電？」貼文引發熱議。

原PO在「不塑之客」臉書社團貼文指出，「現在天氣這麼熱，想請問一下如果吹四台電風扇跟27度變頻冷氣+1電風扇哪個比較省電啊？同事是跟我說後者比較省電，因為變頻冷氣不會很耗電，但我覺得是前者比較省電欸？求解。」

貼文一出，網友紛紛回應「哪個比較省我不知道，但我婆婆去年跟我住，因為他不開冷氣，只吹電扇，今年我婆婆沒住我家，換女兒搬回來，天天晚上開冷氣，結果開冷氣比不開一天省5度的電」、「應該是後者沒錯啊…四支電扇太多了啦」、「前兩年沒裝冷氣晚上睡覺兩支電扇，後來裝了冷氣，夏天開冷氣11：00-7：00外加一台電扇，電費不比兩年前多，房間7坪大，給你參考」。

另外，也有內行人表示「一定是後者，因為變頻只要定溫外加做好室內對流，會比開四台電風扇還快速降溫」、「絕對是後者啦，冷氣是不用一直開著的，但電扇就是會吹一整天，降溫效果也很差，一個是穩定輸出，一個是吃前期降溫的功率而已喔」、「27度變頻+1電扇，因為四台電扇再怎麼吹，環境溫度如果是熱風環境一樣熱」、「電扇要是真的涼，一台就夠，不涼的話開四台都嫌熱，還是開冷氣實在」、「電扇是穩定輸出功率，而且常吹一整天喔，冷氣有效降溫比較省」、「有冷氣才能解決室內氣溫問題，不解決，再多的電扇只是熱風循環」。（編輯：張嘉哲）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載