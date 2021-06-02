完美防疫！ 四隻小貓「群聚喝奶」　主人拿隔離板擋好擋滿

全台從5月19日開始進入三級警戒，目前執行已接近兩周，人人都需注意自身行為，才能保障所有人的安全！而網友溫能鈞家的貓貓「奶茶」剛生產，小貓們為喝奶使盡全力，不斷往奶茶的肚子鑽，想找個完美喝奶點，可這樣的距離在這緊張時期實在有些可怕，於是溫先生腦筋一轉，通通都上「隔離板」！

去年六月時，浪浪奶茶和白毛哥哥一同出現，那時牠們年紀很小，需要人工餵奶才能存活，於是溫先生收養奶茶，溫先生的哥哥收養白毛哥哥。歲月如梭，奶茶已長成一名漂亮小姐，正準備要帶去結紮時，發現牠進入發情期，於是計畫順延至發情結束。不料奶茶卻趁這期間偷偷溜出去尋找愛情，一下子就在外面交了個野小子，待溫先生發現時，奶茶已經是一位年輕待產婦了！

四隻可愛的小貓順利誕生，原先個性屁孩的奶茶一改作風，周身洋溢著母愛光輝，花費所有的精力照顧小貓，餵奶也是親力親為。而小傢伙們非常爭氣，會自己大口喝奶，不停鑽到媽媽肚子邊全力攝入營養！而鬼點子很多的溫先生看到這幕，突然覺得不對勁，現在這敏感時期，怎麼可以這樣群聚喝奶呢？於是將撲克牌一插，完美的防疫「隔離板」就出現了！

如此有趣又具有宣導意義的照片上傳網路後，網民們紛紛湧入留言：「防疫做好做滿，可愛！」、「第一個那個位子有奶嗎（靠近媽媽的頭）？」、「內用座位已滿，牠是候補第一位啦」、「媽媽的眼神很有自信～」、「好像一蘭拉麵的座位XD」。