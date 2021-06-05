哪有人這樣？女友半夜煮泡麵「只丟半包」！網友共鳴：太罪惡

泡麵因為其便利又便宜的原因，成為不少人宵夜以及正餐的首選，尤其現在防疫階段，為了減少出門，不少人到賣場時，首要購買的糧食就是大量的泡麵。對此，就有網友分享自己女友煮泡麵的時候，說只要丟半包，讓他非常驚訝「哪有人這樣」，沒想到貼文引發廣大迴響。

原PO在「Dcard」貼文指出「半夜女友肚子餓，就跟我說想要吃泡麵，我叫她去煮，女友就說那她只要煮半包….請問哪有人泡麵煮半包的啊？要煮就煮一整包啊，泡麵打開不能再放吧？女友則說封起來沒關係….詢問大家煮泡麵會只煮半包嗎？我是都煮一整包」。

貼文一出，網友紛紛回應「我每次半夜也都想過煮半包，但吃完之後就會受不了把另外半包泡起來吃掉」、「關鍵點字抓到，半夜、女生，太罪惡了」、「我上次發現我姐也都煮半包，很驚訝，她說因為她每次都吃不完、」、「我也吃半包，剩一半冰起來下次吃，整包真的吃不完」、「因為半夜吃…所以我也是半包」、「真的就嘴饞想吃但吃不了那麼多 ，煮了吃不下倒掉也是浪費」、「可能是因為半夜怕胖又有罪惡感，下次可以幫他吃另外半包」、「半夜吃一包太飽了！太有罪惡感，我也是半包」。

不過，也有不少人表示「ㄜ…一包都不夠了，半包是兩口嗎？」、「我是1.5包….另外半包收起來」、「有些泡麵就是一包少兩包膩」、「一整包的話，說真的兩三口就不知不覺吃完了欸，難以想像半包的狀況」。而後來原PO女友也出面解釋煮半包的原因表示「正是因為半夜，怕熱量太高，加上吃太多睡覺不好才想說吃半包的」，沒想到男友發文會引發共鳴。（編輯：張嘉哲）

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