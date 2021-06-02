LINE官方幽默認證「最敷衍貼圖」　引網友共鳴：看到男友傳來就火大！

▲LINE是現在時下最多人使用的通訊社群軟體，其豐富的貼圖及功能，是人手必備的聯繫工具。（圖／公關圖）

LINE是國人現在最普遍常見的通訊軟體之一，不僅可以傳送訊息、通話，也有許多貼圖可以購買傳送，往往一些聯名款貼圖上架就會造成網友瘋買。不過，近日就有網友討論「LINE有一款貼圖真的是有夠敷衍….每次看到都好害怕」貼文引發熱議，還釣出LINE貼圖官方幽默證實。

網紅「沒有營養的生活智慧王」日前在臉書貼文指出「LINE上面饅頭人那系列免費的原始貼圖，就是拿來敷衍人的用的」短短幾個字的貼文就引來7千多名網友按讚，不少網友紛紛有共鳴表示「每次只要看到我男友傳饅頭人我就想打人」、「饅頭人真的太可怕…」、「我男友超愛饅頭人，我真的看了很火大」、「饅頭人真的敷衍貼圖之王」、「很多長官超愛饅頭人，每次傳過來都不知道他是不是在嘲諷我，好害怕」、「我前長官超愛傳饅頭人…嘲諷味超重」。

而饅頭人的貼圖不僅引發眾人討論，貼文也釣出LINE貼圖官方分享饅頭人其中一個貼圖，是饅頭人大哭然後雙手比出大拇指的貼圖，LINE貼圖官方也幽默地表示「這張最好用，看似情緒澎湃的敷衍」，結果再度引來破千名網友按讚。

不少人看到LINE貼圖官方留言，紛紛朝聖「ㄟ！LINE官方自己認證饅頭人是敷衍貼圖王XD」、「LINE貼圖專程趕來智慧王這敷衍哈哈哈」、「好好笑，直接釣出LINE貼圖官方」、「本尊來敷衍這則貼文了，我笑瘋」、「官方認證的敷衍XD」、「真的看到饅頭人就覺得快發瘋，LINE官方還認證XD」。而貼文意外釣出LINE貼圖官方，沒有營養的生活智慧王也開玩笑回應表示「我帳號被盜，這篇文不是我發的」，令人莞爾。（編輯：張嘉哲）

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