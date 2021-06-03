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疊疊喵！三隻貓咪沙發上排排坐　網友「神比喻」：俄羅斯娃娃的概念！

文 : 寵毛網

身為多貓家庭的飼主都知道，有時想要拍一張貓咪全家福是一件相當困難的事，尤其是當你有一群不太受控的主子時，想要拍一張正面團體照更是難上加難！日本一名推主日前就捕獲三隻愛貓同時看鏡頭的照片，網友一看全都笑說：「好像在玩疊疊貓！」。

奴才一回頭驚見主子排排坐　網一看笑：在玩疊疊貓？

推主養了三隻貓咪，分別是黑貓「Bitter」、黑白貓「Daifuku」與虎斑貓「Shimaru」。（圖／twitter @katopen9）

推主@katopen9養了三隻不同花色的貓咪，分別是6歲虎斑貓「Shimaru」、4歲黑白貓「Daifuku」與13歲黑貓「Bitter」，平時Shimaru與Daifuku感情不錯會玩在一起，但是黑貓Bitter總是獨來獨往，喜歡推主大過同伴，雖然牠們都喜歡聚集在奴才所在的空間，不過要看到牠們待在一起也是一件不容易的事。日前推主坐在客廳沙發上，一回頭驚見貓咪們全部趴在椅背上，排排坐收手手，不僅動作神同步，連方向也一致，推主忍不住趕緊拍下這奇蹟般的一刻！

奴才一回頭驚見主子排排坐　網一看笑：在玩疊疊貓？

日前推主目睹3隻貓咪同步趴在沙發椅背上折手手，看起來超像疊疊貓！（圖／twitter @katopen9）

奴才一回頭驚見主子排排坐　網一看笑：在玩疊疊貓？

沒想到3天後牠們又同步在沙發上！（圖／twitter @katopen9）

奴才一回頭驚見主子排排坐　網一看笑：在玩疊疊貓？

有一種俄羅斯娃娃的概念！（圖／twitter @katopen9）

貓咪的照片分享在網路上，短短幾天就累積超過10萬人次按讚分享，不少網友回應：「有一種俄羅斯娃娃的概念」、「健達出奇貓，一次讓你吸好吸滿三種貓咪」、「這個疊疊貓也太可愛了」、「一貓還有一貓貓」、「這是一個貓形星球系列」。（編輯：陳珮瑜）

Tags : 俄羅斯娃娃團體照寵物看鏡頭貓咪

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