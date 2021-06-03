根本沒省到！砸錢裝變頻冷氣怨「電費差不多」？原因引共鳴：還是要裝

台灣每到夏天之時，中午氣溫飆到36度以上也是常有的事情，不少人耐不住高溫就狂吹冷氣，而為了節省電費，不少人都會選擇安裝變頻冷氣。不過，近日就有網友討論「有人跟我一樣覺得裝變頻很無感嗎？」其原因曝光之後，引發熱議。

一名網友在「不塑之客」貼文指出「本來家中是沒有冷氣，最近這幾年真的熱到受不了就裝了一台變頻的，一年心得下來，發現台灣現在根本太熱了，三、四月就要開始開冷氣，一路要開到十月….每一期的電費也是要兩千多，真正不開冷氣的冬天才短短幾個月，好像也沒省多少的錯覺」。

貼文一出，網友紛紛回應「地球已經壞掉了啊，以後我看冬天只有一個月＝＝」、「我家本來也舊式的，以前冷氣就開夏天就好，現在變頻春秋季也都要開，真的太熱了，實際算下來電費差不多」、「真的有這種錯覺…窗型跳變頻，電費差不多哈哈」、「沒辦法，現在連冬天有時候都熱到要開冷氣」、「超尷尬的哈哈，我看以後都沒冬天了。」

不過，也有網友認為「還好啦，那你如果是舊型冷氣的，電費就不知道幾倍了」、「有變頻的就吹啊，如果是舊型冷氣的才要趕快換成變頻，以後只會越來越熱」、「換變頻還是趨勢，因為以後只會越來越熱，用舊型冷氣這樣開，電費可能都是三五倍在跳，還是變頻好啦。」（編輯：張嘉哲）

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