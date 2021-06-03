即溶咖啡「達人級」喝法！專家曝「正確步驟」：口感香氣秒升級！

▲即溶咖啡沖泡有撇步！專家不藏私分享3「正確步驟」。（示意圖／翻攝自Unsplash）

一杯充滿香氣的咖啡，帶給許多人開啟一天生活的儀式感，是上班或唸書時不可或缺的良伴。尤其現在許多民眾居家上班，少不了更加需要咖啡提神，而要減少出門活動，即溶咖啡就成了一個不錯的選擇。雖然有人認為即溶咖啡味道不能和外面賣的咖啡比，但有專家分享正確沖泡的3步驟，保證讓即溶咖啡的香氣、口感都升級！

日本咖啡達人岩崎泰三，日前在朝日電視台的節目上特別分享了沖泡即溶咖啡的3個正確步驟。

步驟1：水量和咖啡粉的比例。每2公克咖啡粉，也就是約一茶匙的份量，應加入130cc的熱水。這是最基本的比例，在此原則下可依個人喜好再作調整。如果比例調配不當，就會造成咖啡粉溶解不完全，口感便顯得粗糙。

步驟2：熱水的最佳水溫是攝氏80至90度，水溫太低會讓咖啡口感偏酸，水溫太高則會讓口感偏苦，剛剛好的溫度才能最大地釋放出香氣。

步驟3：咖啡粉倒進杯中後，切勿將熱水一次全倒入，而是先加入少量，水量足以蓋過咖啡粉就好，然後開始攪拌。攪拌均勻，直到看見微小氣泡後，再將水量加至滿杯。如果一下子倒入全部水量，可能會讓咖啡粉凝固，影響咖啡的香氣。

只要掌握以上3步驟，即溶咖啡也可以獲得讓人滿意的口感和香氣，下次在家不妨自己動手試試看吧。（編輯：倪浩軒）

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