蚊子退散！他實測「驅蚊神器」　網笑：不只蚊子，連人都不敢接近

炎熱夏日即將到來，也是蚊蟲開始變多的季節，許多人常常會被盯的到處都是，對此感到相當困擾。近日，就有位日本網友購買一款號稱能趕走蚊蟲的「驅蚊神物」，並隨身配戴在身上，沒想到真的都沒有被叮咬，讓他興奮地上網分享，貼文也引起網友熱議。

根據日媒《livedoor》報導，一名日本網友「@kamata4510471」在《Twitter》表示，自己常常到溪邊釣魚，每次都會被蚊子叮咬。某次到釣魚店採買用具時，意外看到一款宣稱能趕走蚊蟲的「蜻蜓別針」，他半信半疑地買下別針，並穿著短褲短袖實測，想不到一整天下來都沒有被蚊子叮咬，讓他相當驚訝。

據了解，這款「蜻蜓別針」是仿造「無霸勾蜓」所製成，擁有綠色的巨大複眼，全身呈現黑黃色環帶，體長可達115毫米，因此有蜻蜓界巨無霸的稱號。無霸勾蜓平常以昆蟲為食，而且獵捕速度極快，讓許多昆蟲避之唯恐不及。

不過，原PO也強調，自己只是分享個人經驗，並不代表這款別針能百分百驅蟲，效果還是會「因人而異」，最好使用時能搭配其他除蟲商品。貼文曝光後，吸引6萬多名網友按讚，紛紛留言回應，「終於不用噴防蚊液搞得皮膚黏黏的了，趕快來試試看」、「戴上後可能不只能驅蟲，連人都不敢接近了」、「這外型會嚇到人吧」、「我以為會吸引更多同伴」。（編輯：許智超）

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