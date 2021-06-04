貓神出現！到神社占卜抽到「毛籤詩」　網讚：是招財貓！

相信不少人到廟裡除了拜拜，有時也會求個籤占卜一下運氣，日本就有一名推主到神社參拜時，心血來潮想要抽一張籤，沒想到將手伸進籤桶一摸，竟然摸到一罕見的「毛毛籤」，網友看了都紛紛大讚：「超幸運！」。

這位住在日本東京的推主名叫「武田菱（@takedabishi8）」，平時喜歡四處旅行並拍攝具有特色的建築物，日前推主前往愛媛縣松山市的石手寺參觀時，參拜完之後看到一旁的運勢籤盒，突然心血來潮想在旅途中占卜一下運勢，便決定抽一張籤，沒想到當推主將手伸進籤盒時，突然摸到一「毛毛的籤詩」，往裏頭一看竟然是一隻虎斑貓在籤盒裡呼呼大睡，而牠的身上還被人放了一元日幣，絲毫沒有因為推主的打擾而受到驚動，自顧自地狂睡，模樣相當可愛！

推主對於這意外的偶遇感到相當驚喜，分享在網路上很快就吸引超過4.9萬人次按讚分享，不少人紛紛留言：「抽中貓吉了！」、「這絕對是上上籤」、「是招財貓啊」、「應該是盒子裡很安全又溫暖，貓咪跑進去睡覺了」、「快多添一些罐罐錢」、「貓神出現，快拜」。