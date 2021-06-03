粒粒分明又金黃！蛋炒飯先炒蛋還是飯？大廚曝「神招」：下蛋方法是關鍵

▲蛋炒飯到底要先炒蛋還是炒飯？搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就傳授「1神招」，保證輕鬆炒出粒粒分明又金黃漂亮的炒飯。（圖／取自pixabay）

不少人喜歡自製炒飯來飽餐一頓，其中又以「蛋炒飯」最為常見。而這道料理看似零失敗，其實卻蘊含不少巧思，到底要先炒蛋還是炒飯？近日搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》就傳授「1神招」，保證輕鬆炒出粒粒分明又金黃漂亮的炒飯。

《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，炒飯一般使用隔夜飯，因為剛煮好的白飯濕度和黏性太高，隔夜飯更容易炒出乾爽口感。至於要先炒蛋還是炒飯？其實沒有對錯，關鍵在於「將雞蛋分兩次處理」，這樣蛋液的水分才不會使米粒糊化，確保炒出顏色金黃且粒粒分明不濕黏的炒飯。

《小乾倩倩的遊戲的美食》並傳授「下蛋方法」，第一次先將蛋黃打散，與冷飯拌勻，讓雞蛋中豐富的卵磷脂及黏性均勻裹附在每一粒米飯上，接著下鍋大火快炒，使其鬆香分明，不會黏糊，而此時也是調味的好時機，加入鹽、黑胡椒等調味料（但必須是乾料）一起拌勻，不怕最後吃起來調味沒有炒均勻。

第二次再使用1顆蛋，將炒鬆的蛋黃飯推至鍋邊，騰出空間，打入全蛋炒至凝固成形，再與蛋黃飯混炒在一起，這樣可以吃到口感與色澤兼具的炒飯，其中還夾有香噴噴的蛋鬆。而最後飯炒好則要進行嗆鍋（準備起鍋前，沿著鍋邊加入醬油或醋等調味料，因鍋邊溫度最高，可利用高溫快速爆炒、烹調，增添食物香氣，讓料理更美味），維持大火，從鍋邊倒入適量醬油，讓瞬間高溫逼出醬油的香氣，醬香更濃，炒勻了米飯顏色也不會變黑。（編輯：許苡晴）

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