台灣的小吃「鹹酥雞」炸得金黃酥脆，灑上胡椒粉再搭上九層塔香氣逼人，深受不少民眾喜愛，更是許多人的宵夜首選，而近日就有網友在網路上表示疑惑「鹽酥雞新增什麼醬料最誘人？」沒想到答案一面倒超級逆風直言「先千萬不要」，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「大家會想要鹽酥雞新增什麼醬料嗎？」的文章表示，「鹽酥雞沾上麥當勞的糖醋醬應該別有風味，或者試試辣醬，或是日式風味的照燒醬，大家會想要鹽酥雞新增什麼醬料嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「照燒醬+白芝麻就好」、「松露白醬」、「泰式酸甜醬」、「椒鹽唯一解」、「章魚燒的每一個口味都可以」、「檸檬椒鹽一票」、「日式美乃滋」、「梅子粉」、「九層塔換成韓式泡菜，應該很爽口」。

但最多人卻一面倒直言「鹽酥雞不要沾醬」，「加了醬鹽酥雞還會酥嗎？」、「千萬不要沾醬，鹽酥雞就是要乾乾的吃才好吃，像加個檸檬椒鹽或芥末」、「椒鹽才好吃，沾醬就濕濕軟軟就不好吃了」、「不喜翻沾醬的，濕濕的不好吃」、「胡椒鹽、切片、生蒜頭、洋蔥、九層塔、辣椒粉才對胃，其他什麼醬都不搭，結案」、「不需要沾醬」、「不要醬，拜託」、「加醬就不是鹽酥雞了」。（編輯：王柏文）

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