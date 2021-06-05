天外飛來熊爪！少女為救愛犬「將熊推下牆」　事後淡定解釋：牠們很常來！

美國加州一名17歲少女「海莉（Hailey）」，日前發現庭院闖入熊母子一家，熊媽媽甚至對狗狗伸爪攻擊，此情此景使海莉腎上腺素激增，毫不猶豫地衝上去將熊推下圍牆，成功救下家裡的狗狗，事後還淡定解釋說：「牠們很常來啊！」。

海莉原先在屋內，突然聽到外頭出現激烈的狗叫聲，原以為就像平常一樣，牠們正對著其他狗狗或松鼠吠叫，所以第一時間出去阻止時，看到趴在牆上的巨大母熊，腦袋中想的是：「怎麼有狗長的這麼好笑！」。

從影片中能瞭解是一隻熊媽媽和兩隻熊寶寶闖入，而海莉一出來看到的情景非常驚人，熊媽媽正伸爪想撈走一隻身型較小的狗，而那隻狗狗年紀非常年幼，海莉覺得自己必須得保護牠，於是腎上腺素掌控了腦袋，她迅速衝到熊面前，與牠四目相對，然後奮力將自然界中的頂級掠食者推下圍牆，並抱起小狗就跑！

海莉表示當下並不覺得自己有能力可以將熊推下，只想讓牠失去平衡而放開自己的狗！最後海莉也淡定的補充說：「其實我住在山區，遇到熊這件事非常正常，尤其現在夏天，牠們很常來啊！」這位擊退母熊的少女在網路上走紅，眾多網友回覆說：「不要小看想救狗狗的飼主！」、「先預訂她當我末日生存打殭屍的隊友了！有夠強！」、「熊熊是這麼好打的生物嗎XD」、「美國版戰鬥民族！」。