老饕珍藏！「地獄三色豆」升級私房料理　創新吃法：笑囤三包

▲防疫期間民眾在家囤積不少冷凍食材，其中三色豆卻乏人問津，不過日前就有老饕分享了不少冷凍食品的料理方式，還有網友自曝「疫情爆發前就囤了三包」。（圖/pixabay）

全台防疫期間，不少民眾到大賣場或超市採買購物時，都會把握「少去多買、一次購足」的原則，盡量購買能夠存放的冷凍食品，不過外食族常見的便當菜色「三色豆」就因為長期名列在最討厭食物的排行榜前幾名而乏人問津，日前就有網友好奇提問冷凍食品的料理方式，意外釣出不少老饕私藏的三色豆料理方式，甚至還有網友自曝「疫情爆發前就囤了三包」。

疫情導致全台防疫三級警戒延長至6月14日，許多民眾趁著外出補充生鮮食品和物資時，會選擇購買方便儲藏、不易腐敗的冷凍食品。日前就有網友在PTT的cookclub版上發文提到，像是三色豆、水餃、雞塊、貢丸等等食材，從兩週前疫情爆發好不容易搶到的食物，因為只能關在家吃到現在已經吃膩了，因此特別發文請教網友們這些冷凍食品的料理方式，「求食譜幫忙消化這些食物」。

儘管本站先前就曾刊登《雙北民眾衝超市狂搶物資！名醫曝「這2樣東西」沒人要買》，發現三色豆不特別受台人青睞，但文章曝光後也意外釣出不少老饕分享了三色豆的料理方式，「三色豆加美奶滋加一點鹽、胡椒，涼拌」、「三色豆可以水煮之後打成泥當作沾醬或濃湯或果汁」、「三色豆加起司絲，做成麵包」，其中更不乏令人耳目一新的吃法「三色豆牛奶冰棒，聽說很好吃」、「三色豆升級版：三色豆加入黑豆與芋頭丁以及火腿丁變成六色」，還有網友笑稱「三色豆我在疫情爆發前就囤了三包」。

此外，許多網友也分享了其他冷凍食材的下廚妙方，提供民眾防疫在家也能巧手變出新花樣，「水餃做成煎餃，洋蔥碎跟麵粉水一起煎，很香」、「水餃做成煎餃比較香，貢丸蝦子煮火鍋還可以」、「水餃的話可以去買牛肉麵店 買牛肉湯做牛肉湯餃」、「雞塊夾麵包加蛋變雞排蛋」、「貢丸用滷的或切片跟芹菜、高麗菜等蔬菜一起炒都好吃」。（編輯：楊智傑）

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