自製炸雞蛋豆腐慘變「暗黑料理」！達人傳授「3撇步」：功夫秒進階

鹹酥雞是讓許多老饕愛不釋手的台灣國民小吃之一，而在眾多食材中，「雞蛋豆腐」又被網友認為是鹽酥雞攤中的靈魂，堪稱必點的極品。而就有網友決定在家自炸雞蛋豆腐，想不到卻大失敗，成品出爐讓他崩潰直喊「跟嘔吐物一樣！」

原PO在PTT發文，透露自己動手炸雞蛋豆腐，本來目標是要炸得跟外面的鹽酥雞攤一樣，沒想到成果卻讓他大失所望，整個豆腐呈現不成形的軟爛狀態，讓原PO直呼「為什麼？不是切完就放下去油鍋沒沾粉嗎？怎麼我炸的跟嘔吐物一樣？」

笑翻的網友紛紛留言回覆說，「我笑了」、「你吃完吐出來的吧」、「你還是叫外送吧」、「這廚藝太美我不敢看」、「笑死！那是豆花吧」、「看到這篇文章是我今天的小確幸，笑死」、「不說還以為是蒸蛋」、「黑暗料理」。

而到底雞蛋豆腐該怎麼炸才對，就有內行網友回文表示，「基本上不沾粉炸豆腐算是比較進階一點的炸台功夫」，要注意3點：

1.油量要夠，確保炸油能夠完全覆蓋豆腐，理想狀態是超過一指節高度。

2.油溫要高，根據要炸的豆腐份量、爐台火力、油量，這三個因素都會影響油溫的變化。所以建議一次操作的份量不要太多，避免溫度一次下降太多，火力不夠把油溫升上去。

3.豆腐表面形成微硬殼之後再用筷子撥散，形成硬殼之後豆腐才比較不會因為撥弄而碎裂，要注意不可以等到豆腐都已經完全定型硬化了才撥散。（編輯：倪浩軒）

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