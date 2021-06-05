毛孩防疫在家壓力也好大！寵物也要戴口罩？「六大問題」獸醫親自解答

由於新冠肺炎在本土大幅擴散，全台人民皆需保持高度警覺，沒事不出門、出門戴口罩、回家噴酒精，這些防護步驟已深深刻畫在大家的心中，可家中的毛孩該如何保護呢？今天我們邀請到獸醫師蔣明軒先生，目前任職於「Moment寵物健康照護」，此平台致力於讓民眾在線上與專家諮詢寵物問題，想必也因此積累許多經驗，一起來看看對於這次的新冠疫情，獸醫師是怎麼看待的吧！

今天為大家解答專業問題的獸醫師蔣明軒先生！（粉絲專頁@獸醫蔣蔣話 授權提供）

常見問題1：毛孩們究竟會不會染上新冠肺炎？

蔣醫師回覆：貓、狗有極小機率感染，天竺鼠、兔子則不會！

雖然貓、狗有可能被感染，但機率極低！以真實數字計算，全球被新冠肺炎感染的人類已突破1.72億，而被證實感染的貓是115隻，狗是81隻。被感染的1.72億人口中，許多家庭有養貓或養狗，但被感染的數量相對來說很少，可見人傳染給毛孩的機率非常低。

常見問題2：帶毛孩外出會不會害牠們染疫？

蔣醫師回覆：此狀況目前沒發生過！

很多人擔心帶毛孩外出有被感染的風險，但現今還未發生過類似狀況。目前受染的犬貓皆判定是被主人傳染。所以我們可以推測，人類將新冠肺炎傳染給犬貓，需要透過感染者和毛孩長時間的接觸和互動，這是外出散步不會發生的！最後，如果毛孩不幸被感染也不用太擔心，因為症狀幾乎都非常輕微的，不像人類的感染如此嚴重。

常見問題3：若毛孩染疫會回傳給人類嗎？

蔣醫師回覆：目前沒有受染毛孩回傳給人類的案例，所以不需要太擔心。

雖然沒有案例，但這種關鍵時刻還是需謹慎一些，畢竟人類對此病毒尚未完全了解。如果發現寵物有些感染症狀，暫時先不要跟牠們有比較親密的動作，例如：親吻，並且在碰觸毛孩後確實洗手。多多觀察牠們的狀況，這樣就可以了。

※也不要忘記毛孩的感染通常源自於主人，懷疑毛孩有感染新冠肺炎的話，不要忘記觀察自己和家人是否有感染的症狀。

常見問題4：出門需要幫毛孩們戴口罩嗎？

蔣醫師回覆：不需要！

寵物絕對「不需要」戴口罩。剛剛上面已經提到，目前毛孩的感染途徑是經由被病毒感染的主人，不是外出時接觸的路人和環境，因此戴口罩是不需要的。

再者狗散熱主要方式是不停的喘氣，將熱氣排出，避免體溫過高。如果用口罩將牠嘴巴蓋住，這會影響到狗狗的散熱功能，尤其台灣近期特別悶熱，會使狗狗有中暑的風險（※嚴重甚至死亡）。千萬不要為了預防一個極不可能發生的事情（寵物外出感染新冠肺炎）而做出傷害毛孩的行為。

常見問題5：出門回家是否需對毛孩噴酒精？酒精對牠們身體有影響嗎？

蔣醫師回覆：不需要噴！輕微可能使毛孩皮膚過敏，大量接觸則可能導致酒精中毒！

大家可能認為外面的空氣佈滿病毒，所以毛孩散步時毛髮會被病毒覆蓋。但這是錯誤的，因為病毒需跟著感染者的噴嚏和咳嗽一起噴出來，而路上的每個人目前都戴著口罩，就算有感疫者在街上行走，病毒也無法那麼順利的散播出來。再來我們如果遵守安全的社交距離（室外保持1公尺之距離），這更能減少病毒跑到毛孩身上的機率。

毛孩身上如果沒有病毒，那麼對毛孩噴酒精消毒根本是多餘的！少量的酒精或許不會怎麼樣，但酒精對毛孩不是一個無害的成分，輕微可能使毛孩皮膚過敏，大量接觸則可能造成酒精中毒。故建議使用溫和的寵物洗毛精幫動物洗洗腳就可以了。

常見問題6：疫情期間有什麼小撇步保護毛孩呢？

蔣醫師回覆：保護好自己，就是保護毛孩最好的方法！

＜最重要！＞

因為如果您不幸被感染，毛孩的生活想必會有很大的變化。一來，您要被隔離，毛孩會因為見不到你而感到焦慮。再來牠們可能會被送去不熟悉的環境暫時居住，這種改變對牠們來說都是種極大的壓力。所以請保護好自己，讓毛孩感覺防疫的每一天就像平常日，這對毛孩來說就是最大的保護了！

蔣醫師本身也養有一貓一狗，對毛孩防護絕對與每位飼主一樣重視，在這嚴峻的狀況下他想對每個人說：「首先，希望大家健康平安。疫情期間我們生活被大大的打亂，心裡感到焦慮不安非常正常，但不要因此失去冷靜。我們處於一個資訊爆炸的時代，每天接收到的訊息很多，卻不一定是完全正確的。鼓勵大家要冷靜的做判斷（例如：這個訊息的來源是哪裡？講的事情是否誇大？），而不要全盤接受，這樣才能保護好自己和身邊的毛孩。大家加油！我們終究會度過這個難關。 」。

蔣醫師也常常在粉專上回答寵物相關問題，有興趣的讀者們可點以下連結！

★本文經「獸醫蔣蔣話」授權提供，希望能用簡單白話的專業知識幫助大家照顧你們的毛孩。