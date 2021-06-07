「有肉塊」的泡麵調理包之王！老饕推爆「2款」：肉又香又好吃

台灣泡麵款式五花八門，近年來更有許多外國品牌出現，讓民眾的選擇更加多樣，最近還有些品牌附上有肉塊的調理包，使得口感十分多變。對此，就有網友好奇發問「有調理包的泡麵哪最好吃？」而引來許多老饕曝光心目中的答案。

原PO於PTT八卦板上發文，表示前陣子大家瘋搶泡麵，最近終於發現泡麵慢慢回到架上，「之前我只能搶到沒調理包的泡麵，現在大家恢復點理智了，總算有機會改善伙食」。對此，他也好奇詢問「想要來點『有肉塊』的，請問若以有調理包為前提，鄉民最愛吃／最不愛的是哪款呢？」隨後他也指出自己最愛皇朝牛筋麵。

問題一曝光，其中最多老饕點名「一度贊爌肉麵」、「味味一品皇朝牛筋麵」兩款泡麵，直言「一度贊爌肉很好吃」、「一度贊，爌肉」、「以前最愛一度贊的爌肉」、「個人最愛一度贊」、「推一度贊爌肉」、「皇朝牛筋麵吃了應該有十幾年」、「皇朝牛筋麵很強」。

除了上述答案，不少鄉民也分享其他品牌，「台酒系列，沒有之一」、「滿漢麻辣鍋牛肉麵這個超好吃，又有夠香」、「金車的泡麵真的好吃」、「花月嵐泡麵的湯頭真的是爆香」、「小廚師半筋半肉」。（編輯：陳雅雲）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載