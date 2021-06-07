充滿回憶的泡麵！女網友淚推：吃過「小豬麵」應該都超過30歲

▲隨著時代更迭，不少泡麵產品走入歷史，讓死忠的消費者相當不捨。對此，一名女網友貼出一張照片，難受表示「吃過這款泡麵的人，除了我之外應該都已經要突破30了吧！」而引來熱議。（示意圖／翻攝Pixabay）

台灣泡麵款式五花八門，近年來更有許多外國品牌出現，讓民眾的選擇更加多樣，不過隨著時代更迭，許多產品紛紛走入歷史，讓死忠的消費者相當不捨。對此，就有一名女網友貼出一張泡麵照片，難受表示「吃過這款泡麵的人，除了我之外應該都已經要突破30了吧！」而引來許多老饕熱議。

原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，難受表示「吃過這款泡麵的人，除了我之外應該都已經要突破30（歲）了吧」。隨後她便貼出照片，只見畫面中，是一款名為「Qcup」的碗裝泡麵，其透過顏色區分口味，當年推出時深受不少民眾喜愛。

貼文曝光後，隨即引來許多過來人激動留言，「好懷念Q cup，話說他到底為什麼不見了…？有年某月的某一天，忽然就開始找不到他了」、「這超級好吃的」、「這個買不到了」、「這好吃，只是太小碗了」、「長大後真的心心念念超想吃⋯」、「很好吃欸！但吃不飽要一次吃兩碗」、「以前我都叫他小豬麵」。

不過也有網友澄清表示根本還沒30歲，直言「對欸，都遺忘了…我25」、「你才30你全家都30」、「我才20呀…」、「我20，很好吃，之前還把小豬慢慢挑起來吃」、「這個我小時候也很愛，但我還沒30，還有幾年的」、「今年18！這個超好吃，小時候都會跟媽媽吵著買小豬麵麵，然後小豬都要留到最後吃」。

據了解，該款泡麵是由「康師傅」出品，但康師傅2014年因強冠香豬油事件發生後，市場就不再生產銷售康師傅的泡麵，康師傅亦於2017年初宣布解散退出台灣市場，目前市面上已經買不到該款泡麵了。（編輯：陳雅雲）

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