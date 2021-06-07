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麥當勞「必點漢堡」掀論戰！網淚求回歸「絕版神品」：超懷念

▲知名連鎖速食店「麥當勞」旗下商品十分多樣，就有網友好奇詢問「麥當勞都點什麼漢堡？」沒想到卻意外引來老饕點名一款絕版美食。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）▲知名連鎖速食店「麥當勞」旗下商品十分多樣，就有網友好奇詢問「麥當勞都點什麼漢堡？」沒想到卻意外引來老饕點名一款絕版美食。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
文 : NOWnews今日新聞

知名連鎖速食店「麥當勞」，由於旗下美食十分多樣化，而吸引許多台灣民眾前往消費，但近年來也有許多商品紛紛走入歷史，讓消費者相當不捨。對此，就有網友好奇詢問「麥當勞都點什麼漢堡？」意外引來老饕點名一款絕版神品。

原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示自己到麥當勞都會點麥香雞，且醬料要加量，這就讓他好奇詢問「大家都點什麼漢堡？」

▲網友好奇詢問「麥當勞都點什麼漢堡？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「麥當勞都點什麼漢堡？」（圖／翻攝PTT）

問題一曝光，就引來許多老饕熱議，其中「麥香魚」和「雙層牛肉吉事堡」被許多人提及，「麥香魚，不然就是最貴的那幾款」、「唯一麥香魚，想當初才79元」、「麥香魚最強，不服來辯」、「魚、雙層」、「唯一雙層牛+玉米湯」、「雙層牛不要番茄醬」。

還有鄉民分享不同看法，「勁辣雞腿堡跟雙層牛，最近偶爾開始吃起大麥克」、「很少點漢堡耶，麥當勞的堡類我只喜歡早餐時段的豬肉滿福堡、台灣沒有的照燒豬肉堡」、「看麥當勞報報有沒有抽到10元或買一送一吧～」、「雙牛吉、豬滿蛋，還有已絕版的麥克雙牛」。

不過，留言中意外有網友表示十分懷念「照燒豬肉堡」，直言「還是很懷念照燒豬肉堡」、「照燒豬肉堡啊」；據了解，每當有網友問起最懷念的麥當勞產品時，除了奶昔、搖搖薯條等，照燒豬肉堡都會被提及，雖然其深受不少民眾喜愛，卻於1999年下架，讓許多消費者相當不捨。（編輯：陳雅雲）

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Tags : 漢堡神品絕版速食店麥當勞

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