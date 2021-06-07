大S「茹素多年」不為愛情而是為「她」：啟發我看生命的角度！

外型溫婉的藝人大S（徐熙媛）從青少女時期便縱橫娛樂圈，她在演藝圈裡以敢愛敢恨著稱，過去情史的男友都屬天菜等級，她與「京城四少」汪小菲一見鍾情，結婚10年卻在近期傳出婚變，但其實對比愛情而言，大S更癡心於家中愛犬「五妹娘」，在狗狗病重之際她淚如雨下，在過世之後撰文《臨終》追悼，不捨與傷心的情緒揉雜，文中寫道：「是妹娘啟發了我看待生命的角度」。

五妹娘是徐家姊妹的心頭肉，愛吃外還非常搗蛋，會自己推門進房間大肆發癲，撕咬衛生紙、在床上撒尿等令人崩潰的行為牠都做過，姊妹倆還因此花重金送五妹娘到狗學校、找狗狗專門心理醫師，對其健康更是把關嚴格，餵牠喝蒸餾水、睡水床，對其極為疼愛。

歲月如梭，五妹娘後來病重，虛弱的牠很怕家人不在視線內，每當大S拿行李出門，總會拖著病重的身體對她撕心吠叫。在某一次工作中，大S接到狗狗快不行的消息，焦急地哭了一天一夜，卻也只能堅守崗位，隔天用電話與愛犬對話時，她對狗狗說：「妹！不要怕！姊姊愛妳！」，話音剛落，便聽見小S大吼道：「妹娘！！」，大S眼淚瞬間湧出眼眶，知道五妹娘真的走了。

狗狗過世十年後，大S撰文《臨終》悼念，文中寫到五妹娘是她最愛的家人及朋友，是一生的寶藏。當時狗狗病重時，她發願茹素，後來漸漸思索到所有動物都是平等的，她不會吃五妹娘的肉，所以也無法吃下其它動物，故大S認為：「妹娘啟發了我看待生命的角度，佛教的朋友告訴我，妹娘是『活菩薩』。」，因為狗狗影響她不殺生，甚至因此改變大S周身的朋友。

大S相信：「地球生生不息，不斷循環。只要有一個善念，世界就多一個『+』，我相信『+』比『-』多時，正面的能量就能削弱負面能量，也許世界就不會毀滅。」。