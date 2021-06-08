「維力炸醬麵的湯」要怎麼倒？老饕參考日本泡麵推妙招：不沾手零失誤

台灣泡麵款式五花八門，其中老字號「維力炸醬麵」深受不少民眾喜愛，其更成為2021上半年最強泡麵冠軍，而不少人料理維力炸醬麵時，都習慣先將湯倒出，再將醬包加入麵中，成功完成讓人食指大動的乾泡麵。不過，就有網友指出，每次自己把湯倒出來都相當不順利，因此好奇詢問「維力炸醬麵的湯怎麼倒比較方便？」而引來許多老饕分享妙招。

原PO於PTT八卦板上發文，表示如果是買袋裝的維力炸醬麵而並非碗裝，泡的時候必須準備一個鋼碗再加上一個蓋子，但這就讓他無奈直言「麵泡好以後要把湯倒掉，可是蓋子很容易不小心口開的太大，把麵一起倒出來，倒湯時也可能沿著碗邊流下，不會像茶壺的出水口哪麼好倒」。面對種種不便，也讓他好奇詢問「大家都用什麼方式倒湯呢？？還是有比較好用的工具？？？有沒有卦？？」

問題曝光後，就引來眾人留言建議，「湯碗買高級點的，含濾網倒湯很方便」、「買個撈麵用的，把麵撈到另一個碗就好了」、「最簡單的方式，倒濾網」、「技術流，用筷子擋麵倒湯」、「用筷子壓著倒。夾出來的缺點是要多洗一個碗」。

不過亦有人好奇若是碗裝的維力炸醬麵，該如何快速且方便的將湯倒出來呢？對此，就有行家分享，只要將蓋子開口的反方向撕開一點點縫，湯就可從隙縫中流出來，既不沾手也不會因失誤讓湯倒出外面，「會在開口的反方向還沒撕開的碗蓋那邊撕一點點縫，其實日本的泡麵也是這樣，只是他們先幫你做好流出口跟封膜」、「從另外一邊再撕一個口，這樣麵就不會流出」、「你一開始的開口另一端在開一個」。（編輯：陳雅雲）

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