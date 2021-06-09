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「泡麵湯」油到喝不完？內行教你做成「爆好吃料理」：會上癮

shutterstock_1421503946▲一名男網友在《Dcard》好奇提問大家「會喝泡麵湯嗎？」貼文引發兩派論戰。（示意圖／Shutterstock）
文 : NOWnews今日新聞

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐，且近日受到疫情升溫影響，不少民眾也開始搶買泡麵。對此，7日一名男網友在《Dcard》好奇提問大家「會喝泡麵湯嗎？」貼文引發兩派論戰，更有內行網友分享，用泡麵的湯做「1料理」，讓人一吃瞬間上癮。

原PO在文中提到，自己剛剛泡了一碗泡麵，吃完麵條後剩下湯還沒喝完，直嚷「我都不喝的，好油喔！」並好奇詢問廣大網友「會喝泡麵湯嗎？」

▲原PO在文中提到，自己剛剛泡了一碗泡麵，吃完麵條後剩下湯還沒喝完，直嚷「我都不喝的，好油喔！」（示意圖／Shutterstock）
▲原PO在文中提到，自己剛剛泡了一碗泡麵，吃完麵條後剩下湯還沒喝完，直嚷「我都不喝的，好油喔！」（示意圖／Shutterstock）

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「湯跟底下沉的料，是泡麵最重要的精華欸，喝爆！」「我粉包油包都只放一半，但一定會喝湯哈哈哈」、「我到高中才知道原來有人不會把泡麵湯喝完」、「湯才是整個重點精華」、「小時候煮泡麵，只喝泡麵湯不吃麵，現在想想真是怪胎」；不過，也有網友表示「只吃麵，湯喝幾口後就倒掉，朋友都說浪費，把泡麵吃成沾麵」、「只喝一口就好，畢竟麵已經吸很多湯了，不宜多喝」。

對此，更有內行網友分享，泡麵的湯可以用來做成蒸蛋，當作蒸蛋的高湯湯底，讓人一吃立刻上癮，「用湯做蒸蛋爆好吃」、「拿去蒸蛋！」「用泡麵湯蒸蛋好好吃」。（編輯：賴詠璿）

▲內行網友分享用泡麵湯做蒸蛋。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲內行網友分享用泡麵湯做蒸蛋。（示意圖／翻攝自Pixabay）

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Tags : dcard上癮料理泡麵蒸蛋

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