她超市意外發現「童年神飲品」！引網友共鳴淚推：小時候超愛

有些零食、飲品在小時候經常能吃到，但隨著時代更迭，很多產品也漸漸停產淘汰，讓人只能在記憶中懷念其滋味，對此，就有一名女網友發文，表示她近日到超市發現一款「神飲品」，讓她超懷念，貼文一出，網友們也超有共鳴，直呼「小時候超常喝」。

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「養樂多阿姨賣的鮮奶」為題發文，表示自己之前在超市就看到這個小罐的鮮奶，很像小時候會有養樂多阿姨騎腳踏車賣的那種，「覺得好懷念就買回家喝，結果一喝就覺得，天啊，也太好喝」。

原PO接著說，「也不是說奶味很濃，但就是很順口的那種，因為我有乳糖不耐症，但這個真的好好喝，我會忍不住喝，但這種好小罐，一下就沒了，不知道有沒有一般的紙盒裝的大小」，而原PO也補充，她本來以為是因為用「小罐子」喝才比較好喝，結果拿別的鮮奶裝進去，「嗯，味道一樣，沒有變好喝」。

貼文一出，掀起熱議，「就是因為小罐才好喝」、「我覺得這個牌子的咖啡牛奶也超好喝的」、「我任教學校的營養午餐就是附這個鮮奶耶，小孩都蠻愛的」、「養樂多媽媽的優酪乳也很好喝」、「小時候阿嬤家冰箱都會有好喝的咖啡牛奶」、「小時候超愛的」、「小時候超常喝這個的咖啡牛奶」、「這個真的超好喝！ 我小時候就盧爸媽買了一箱哈哈哈」。

另外，也有內行網友表示，「這就是養樂多媽媽賣的阿，都是養樂多公司的，兩種包裝都有在超市看過，但我都買小罐的，所以不知道下面這種喝起來的感想」、「超好喝！而且只有養樂多媽媽有在賣牛奶，大瓶小瓶一樣好喝」。（編輯：郭佩蓉）

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