如果只能選一款泡麵？林心如、梁靜茹搶留言　狂刷臉書「最愛這3碗」

▲如果世界上只能剩下一款泡麵，你會希望是哪一款？該話題在網路上引發討論，連藝人朋友也瘋狂加入。（示意圖／pixabay）

泡麵因為其便利以及便宜的特性，成為不少人宵夜或者正餐的首選，而市面上泡麵款式百百種，每一種都有不同的愛好者。而近日，以介紹美食聞名的節目《食尚玩家》就在臉書粉專發文討論「如果世界只剩一款泡麵會是哪款？」結果貼文不僅造成網友留言熱議，也有超多擁有藍勾勾的藝人參與討論，場面十分熱鬧。

由於現在疫情期間，許多節目都停錄，熱播中的帶狀節目幾乎都是庫存，配合各位防疫都待在家，《食尚玩家》在臉書粉專發起討論串表示「如果有一天，全世界的食物只剩下泡麵，那麼你會希望是哪一款泡麵呢？」小編也表示自己最愛的就是辛拉麵或只是日本超商限定的山頭火泡麵。

貼文一出，網友紛紛回應「統一肉燥麵還有啥好考慮？」、「滿漢大餐真的爽吃」、「一度贊爌肉麵」、「維力可湯可乾，絕不能滅」、「維力炸醬麵…….從小吃到現在」、「統一肉燥最高…」、「統一肉燥系列」、「滿漢大餐蔥燒牛肉麵」、「滿漢大餐超強啊，誰能贏」、「沒有維力我會去世」、「滿漢蔥燒，唯一支持」、「來一客不錯」、「統一肉燥真的吃不膩」、「維力炸醬麵真的不錯」。

而除了網友之外，也吸引許多藝人朝聖留言，例如女星林心如最愛「花雕雞麵」、康茵茵最愛「維力炸醬麵」、梁靜茹也表示喜歡「馬來西亞口味」、吳怡霈則愛「統一肉燥麵」、蔡尚樺則愛「曾國城的曾拌麵」；另外也有不少男星現身，包括李易喜歡「滿漢大餐麻辣鍋口味」、宋少卿、JR紀言愷則愛「辛拉麵」；網紅董仔喜歡「來一客海鮮口味」、關韶文則喜歡「辛拉麵」，整串留言超過十幾位藝人、網紅一起討論，讓場面非常熱鬧。（編輯：張嘉哲）

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