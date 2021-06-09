用電鍋做出「布丁級」蒸蛋！專家授「免過篩3秘訣」：絕不失敗

▲蛋料理有非常多形式，其中蒸蛋是不少人熱愛的食物之一，常常想在家自己做卻狂失敗。（圖／Shutterstock）

雞蛋雖然只有一種形式，但料理起來可以說是非常多元，包含用水煮的茶葉蛋、水煮蛋；油煎的荷包蛋、滑蛋，甚至到用蒸的蒸蛋，其蒸蛋口感滑嫩，但要自己做出好吃的蒸蛋其實沒有這麼簡單。對此，就有網友分享蒸蛋絕對不會失敗的簡單做法，透露只要掌握「3撇步」，在家也能輕鬆做出好吃的蒸蛋。

一名網友在「廚藝公社」貼文指出「完美比例的蒸蛋，每次做必成功，免過篩，快速又方便，其撇步有幾樣，第一個是每一顆蛋要搭配100g液體，例如我做的時候會以四顆蛋做基底，加入52g醬油以及348g開水混合，加起來合計4顆蛋搭配400g液體。」

「接著放入電鍋之後，裡面要記得放一個蒸盤，讓蛋液容器墊高，接著外鍋加入「兩碗」的水，然後電鍋蓋上之後，要架著一支筷子讓水蒸氣有空隙可以揮發，等待差不多25分鐘，香噴噴的蒸蛋就完成，成品看起來水嫩又像布丁那樣光滑，讓人看了食指大動。」

貼文一出，網友紛紛回應「哇！看起來真的跟布丁一樣欸」、「我每次都一直失敗，謝謝分享，下次試試看」、「竟然不用過篩就可以做到這麼嫩！好厲害」、「布丁級的蒸蛋」、「這個顏色好像甜的焦糖布丁」、「看起來好好吃啊，下次來做做看」、「謝謝分享啦！蒸蛋真的好好吃」、「感覺嫩到像布丁，好厲害」。（編輯：張嘉哲）

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