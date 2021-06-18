泡麵粉包都用不完？搭配「1食物」立刻變身涮嘴零食　網讚：天才出現了

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，而大部分的泡麵裡都有一包湯頭的調味粉，有些人不愛加這些粉包，但丟掉又覺得浪費。對此，就有日本網友突發奇想，將調味粉包搭配「1食物」，沒想到竟相當美味，於是便上網分享創意吃法，貼文也引起熱議。

根據日媒《grape》報導，日本有一名網友「@madaraudon」在《Twitter》表示，家中有多餘的三洋食品「鹽拉麵」口味的泡麵湯粉包，丟掉讓他覺得很浪費，於是靈機一動，到超商購買冷凍包薯條，回家加熱後倒入紙袋，接著加進調味粉包用力搖晃均勻，想不到竟得到一道美味的零嘴。

貼文曝光後，吸引5萬8千多名網友按讚，紛紛留言回應，「感覺很讚！馬上來試試」、「天才出現了！這個絕對會好吃」、「我很常泡麵的粉包都會剩下，學到了一招」、「粉包根本萬能調味料」、「不錯欸，可以試試看」。還有人看完嘗試不同的口味及組合，「跟炒飯的調味料也很搭喔」、「跟爆米花搭也很配」、「用味噌口味、醬油口味的粉包也很讚喔」。

另外，也有網友看到照片中調味粉包數量不少，好奇泡麵都去了哪裡？對此，原PO則回應，這個口味的調味粉包有在日本單獨售出，可以直接購買，所以自己並不是買整碗泡麵。（編輯：許智超）

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