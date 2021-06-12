醬料大亂鬥！吃薯條配什麼最夠味？老饕揭「超經典調味法則」

薯條是許多民眾的最愛，無論在亞洲或是西方國家，都有大批的支持者。因此近日就有網友在網路上表示疑惑「薯條該怎麼搭配吃起來才夠味？」沒想到就有老饕揭露了超經典的調味法則，直言「絕對是必備」，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「『薯條』是『梅粉派』還是『番茄醬派』？」的文章表示，「『不管是哪種類型的『薯條』，會是『梅粉派』還是『番茄醬派』阿？這2個口味來比的話啦，我是番茄醬派的啦，這個先一票，但如果是現炸的不加任何醬料我也可以啦，現炸出來馬上吃的味道就很夠了呢」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

老饕網友們紛紛留言點出經典的調味法則，認為「『美式薯條』是加粗黑胡椒鹽，次推番茄醬，『連鎖店賣的薯條』要沾番茄醬，『一般攤販或地瓜』薯條要灑梅粉」，「薯條要番茄醬，地瓜條才是梅粉喔」、「地瓜薯梅粉」、「沒有梅粉的地瓜薯條就是沒有完成的料理」、「地瓜加梅粉，薯條加番茄或糖醋醬」，不過也有網友點出其他加法「我是不加醬的鹽派」、「只加胡椒鹽」、「原味派，都不加」、「蛋捲冰淇淋最佳解」。（編輯：王柏文）

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