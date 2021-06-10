厭倦紅色未讀數字？LINE「最煩功能」可以關掉！內行教「3步驟」秒消失

▲LINE是許多人拿來聊天以及聯繫彼此的重要社群軟體，在台灣有非常多民眾下載使用。（圖／Shutterstock）

科技網路發達，現在社群軟體百家爭鳴，以台灣市場來說，多數人都是透過LINE、臉書等等來聯繫親友，取代傳統打手機號碼方式，而隨著人類需求日益增多，其功能也是越來越多。近日，就有網友討論「不覺得LINE顯示未讀數量的功能很煩嗎？」貼文引發熱議。

原PO在「爆廢公社」貼文指出「請問有人知道LINE未讀訊息的數字怎麼樣消除嗎？我每次看到這個就覺得好煩，我就是不想看到這個數字，但是又要一直進去按已讀很煩，想問看看有沒有直接把這功能關掉的方法？如果有，其他的通訊軟體也能這樣嗎？實在不想再看到那些數字。」

結果貼文曝光後，引來一堆厭世的網友「未讀20萬路過，已經麻痺了」、「我群組太多，每天訊息都破一兩萬，懶得點」、「基本上都是群組訊息，就放著也懶得點開，11萬未讀路過」、「你就每天固定按全部已讀就好」、「真的麻痺了欸，看那數字慢慢累積蠻有成就感？」、「我已經放棄治療了，未讀15萬，賴都很當哈哈哈」、「你乾脆刪掉比較快」。

而也有內行網友教學「這個關鍵是標記的關係，如果還是想要收到LINE的通知，但是又不想要看到那個紅紅的數字，進入手機的設定，然後點選通知，接著找到LINE點進去，將『標記』這一欄關掉，這樣平常會跳通知，但桌面上LINE就看不到數字」。（編輯：張嘉哲）

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