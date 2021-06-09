賓士貓立志當「蝙蝠俠」玩倒吊　媽笑求網友P圖「高譚市」幫圓夢

賓士貓果然是「喵界二哈」！網友Emma Yeh養了一隻4歲的公貓「チマキChimaki」，黏人又好動的牠這天趁馬麻進浴室時，竟然跳上乾濕分離的拉門「玩倒吊」，讓Emma看了忍不住感嘆：「我兒子生平的志願是當蝙蝠俠……牠的背景可以換成高譚市嗎？」。

Emma受訪時表示Chimaki是她之前在日本名古屋工作時，向一位愛媽領養的貓咪，當時牠只有3個月大，由於過去她只有餵浪貓，並未曾正式養過貓咪，又聽說公貓比較黏人，剛好看到Chimaki的認養消息，就毫不猶豫地帶牠回家，果然發現牠真的黏人，喜歡跟東跟西，個性雖然有一點古靈精怪又愛玩，不過大致上都還算乖巧，在牠8個月大時牠們一起搬回新竹時，Chimaki都能乖乖地坐飛機不吵鬧，讓Emma覺得很神奇。

不過Chimaki有一個怪癖，就是喜歡趁馬麻進浴室時，跟著一起溜進去，然後跳上淋浴間的拉門找她玩耍。日前牠又故技重施，只不過玩了一陣子之後想下來時沒站好，不小心學「蝙蝠」一樣倒吊在拉門桿上，讓Emma看了不禁感嘆：「全能的可愛網友們，我兒子生平的志願是當蝙蝠俠，可以幫牠圓夢，P圖讓牠看起來更厲害一點嗎？現在是浴室，牠的背景可以換成高譚市嗎？」。

Chimaki的照片在短短一星期就吸引超過3萬人次按讚分享，果真有許多P圖高手忍不住技癢替牠後製各種情境背景，另外也有不少網友笑說：「天啊太可愛了！！！賓士真的技能超多啦」、「賓士真的很ㄎㄧㄤ」、「這不是樹懶嗎？」、「這貓臂力很強」、「蝙蝠貓」、「貓界極限體能王啊！」。