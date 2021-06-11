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還我麥當勞「絕版神物」！網友含淚點名搖搖薯條、聖代及「天堂飲品」

▲有網友好奇詢問「大家希望速食店復刻什麼或推什麼新品嗎？」其中不少老饕都狂點麥當勞一款停產神品。（示意圖／取自unsplash）▲有網友好奇詢問「大家希望速食店復刻什麼或推什麼新品嗎？」其中不少老饕都狂點麥當勞一款停產神品。（示意圖／取自unsplash）
文 : NOWnews今日新聞

台灣速食業市場競爭激烈，每隔不久各大品牌都會推出新品，吸引民眾前往嚐鮮，不過隨著時代更迭，以往不少美食也紛紛走入歷史，讓死忠消費者相當不捨。對此，就有網友好奇詢問「大家希望速食店復刻什麼或推什麼新品嗎？」而引來老饕們狂點麥當勞一款「停產神物」。

原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示針對麥當勞、肯德基、摩斯等知名連鎖速食店品牌，好奇詢問「大家希望他們復刻什麼或出什麼新品嗎？有人要分享嗎？謝謝」。

▲網友好奇詢問「大家希望速食店復刻什麼或推什麼新品嗎？」（圖 / 翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「大家希望速食店復刻什麼或推什麼新品嗎？」（圖 / 翻攝PTT）

問題一曝光，其中最多人點名「麥當勞奶昔」，直言「草莓奶昔」、「有奶昔才配叫速食店」、「奶昔+1」、「還我草莓奶昔」、「我就想喝小時候的奶昔」。據了解，台灣麥當勞自1984年開始在台灣販售奶昔，時間長達32年，是不少民眾的童年回憶，但近幾年整體銷量不如以往，最終於2016年11月9日正式停止販售，讓不少死忠消費者覺得十分可惜，也因此每當有網友問起最懷念的麥當勞產品時，除了搖搖薯條、照燒豬肉堡外，奶昔也是多次被提及。

不過，除了麥當勞奶昔外，也有網友分享其他停產商品，直言「摩斯的辣醬跟金黃薯條」、「照燒豬肉堡」、「巧克力聖代啦」、「板烤雞腿堡」、「麥當勞蛤蜊濃湯」。（編輯：陳雅雲）

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   本文由《  NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載

Tags : 奶昔摩斯漢堡絕版聖代肯德基薯條速食店麥當勞

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