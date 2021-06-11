督進去就對了！吃肉粽就要配「辣醬霸主」　網友也推Tabasco、莎莎醬

端午節將至，雖然今年因為疫情影響，許多民眾可能無法返鄉過節，但宅在家還是可以好好大啖應景的肉粽，美味可口、香味撲鼻的肉粽，其實即便在平日，也深受許多老饕喜愛。就有網友好奇詢問大家，吃肉粽時「都加哪一種甜辣醬？」問題一出掀起討論，多數人更是齊點名1款「辣醬霸主」。

該網友在PTT發文指出，之前看到有人推薦 「Tabasco是拉差甜辣醬」，但只有在家樂福看到，「不知道跟泰國的是拉差辣醬有什麼差別？」接著原PO又表示，還聽過有人建議搭配墨西哥莎莎醬，但原PO認為莎莎醬通常會放番茄，不禁疑惑跟肉粽搭不搭。最後詢問大家，「肉粽都加哪一種甜辣醬？」

網友紛紛在底下留言回覆說，「東泉插進去」、「東泉用力注入」、「東泉督進去」、「絕對是東泉」。雖然每人主觀口味喜好不同，但綜觀大家回覆，中部地區知名的東泉辣椒醬獲得最多推薦。

另外也有人建議，「愛之味最對味」、「海山醬＋醬油膏」、「屏大醬油膏拌蒜末」、「越南辣椒醬，有點像更辣一點的甜辣醬，很讚」、「吃原味」、「只加胡椒鹽」、「金蘭甜辣醬」。不過提醒民眾，享用美食時要記得適量就好，無論是南部粽或北部粽、還是甜的豆沙粽，熱量可都不低，過節別忘了節制。（編輯：倪浩軒）

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