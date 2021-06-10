麥當勞「BTS防彈套餐」火熱開賣！藝人李千那曝女兒「超專業收藏步驟」

連鎖速食店麥當勞時常推陳出新，不僅餐點美味，還有「點點卡」和「麥當勞報報app」等優惠使用，深受不少民眾喜愛；麥當勞也推出所謂「防彈套餐」，是與南韓超人氣團體防彈少年團（BTS）聯名的全球品牌活動，從上月底開始，就陸續在50個國家開賣，而台灣也在6月9日開賣。對此，藝人李千那曬出女兒「超專業收藏步驟」，讓眾人相當吃驚。

李千那在個人社群網站上分享，曬出疑似女兒吃完麥當勞的「防彈套餐」後，將各個餐點的包裝留下收藏的方式。

畫面中可見，李千那女兒吃完麥當勞套餐之後，將飲料杯、杯蓋、吸管和雞塊紙盒等，所有淺紫的包裝外盒清洗乾淨，並用曬衣夾夾好，放在戶外晾乾，此舉讓李千那不禁驚呼「女兒啊，我感受到妳多愛BTS了」。

據了解，南韓天團BTS防彈少年團攜手速食業龍頭麥當勞，在全球推出防彈限定套餐「THE BTS MEAL」，內容包含「10塊麥克鷄塊」、「中份薯條」、「中杯冷飲」，以及韓國直送的「甜辣醬」、「肯瓊醬」以及醣醋醬供消費者3選2，配上限量的淺紫色包裝，台灣6月9日正式開賣。（編輯：賴詠璿）

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