手搖飲猜謎？客人點一杯「嗚嗚嗚」　答案揭曉讓店員崩潰：不要自創！

台灣不僅手搖飲料店林立，超商的飲品種類也十分多元，尤其炎炎夏日，不少民眾更是免不了喝上一杯冰涼的飲料消暑解渴。不過就有位手搖飲店員抱怨，客人在點餐時很愛自己給產品「發明暱稱」，讓他常常好傻眼，覺得「是上帝派人來提高我EQ的」，分享親身遇過的幾次案例，其中有一位男大生要點一杯「嗚嗚嗚」，真相大白後讓店員氣得想離職，網友也都笑翻了。

有位手搖飲店員在Dcard發文，直呼「點飲料時，不要自己發明新詞彙！」抱怨每次遇到自己發明用語的客人時，「都覺得是上帝派人來提高我EQ的」。接著原PO分享了幾個真實案例：

阿姨：「喂！大綠兵，5分鐘後過去拿」

原PO：「大綠⋯不好意思，方便再說一次嗎？」

阿姨態度超差的說：「大．杯．綠．茶．無．糖．正．常．冰！」

阿姨（另一位）：「我要apple紅，半糖去冰」

原PO：「請問是蘋果冰茶，半糖去冰嗎？」

阿姨：「對啊，這就是apple紅不是嗎？」

原PO燦笑：「是的，這樣apple紅是50元哦」

男大生：「我要一杯嗚嗚嗚」

原PO：「嗚嗚…5？蛤！？什麼？」

男大生：「烏龍綠」

原PO恍然大悟：「哦！烏龍綠無糖無冰，烏無無！」

男大生：對

原PO直言自己當下要壓住所有情緒，才能冷靜回答男大生「這樣40元」，更透露自己忍不住崩潰想找老闆辭職。笑翻的網友紛紛留言回覆說，「嗚嗚嗚也太濃縮，這樣母湯喔」、「超好笑」、「嗚嗚嗚笑死，亂縮寫是在哭喔」、「也太好笑了吧」、「笑死，什麼人都有」、「現在的飲料店店員還要會玩腦筋急轉彎」、「有夠奇葩」、「那我要一杯大奶微微」、「烏無無真的是在哈囉」。（編輯：倪浩軒）

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